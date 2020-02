Speciale energia: Francia, Edf ha sempre più problemi nella centrale di Flamanville

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) continua ad avere problemi nella centrale di Flamanville. Lo scrive il quotidiano francese “Le Parisien”, spiegando che il ritardo accumulato per il lancio del reattore Epr di nuova generazione non è l'unica difficoltà che sta riscontrando la società nel suo stabilimento. I due reattori già presenti nella centrale sono fermi da diversi mesi e lo rimarranno almeno fino ad aprile. Al termine del 2018 è stato bloccato il primo reattore per delle normali operazioni di manutenzione di aggiornamento, ma dopo essere stato riacceso sono state riscontrate delle tracce di corrosione. Anche il secondo reattore ha avuto questo tipo di problemi. “La situazione riscontrata sul sito è preoccupante”, fa sapere l'Autorità per la sicurezza del nucleare (Asn). (Res)