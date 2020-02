Speciale energia: Arabia Saudita, presentata proposta per progetti energetici da 1,8 miliardi di dollari

- La Compagnia saudita per l’energia elettrica ha presentato una proposta integrata del valore complessivo di 1,8 miliardi di dollari per la realizzazione in Arabia Saudita di nove progetti relativi all’alta tensione e alla distribuzione. Il pacchetto di progetti è stato proposto durante una riunione in cui il governatore di Medina, il principe Faisal bin Salman, ha ricevuto il sottosegretario dell’Energia, Naif al Abbadi, e l’amministratore delegato della Compagnia saudita per l’energia elettrica, Fahad al Sudairi. (Res)