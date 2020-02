Speciale energia: Emirati, consorzio nippo-emiratino per la centrale termica più potente del paese

- L'azienda emiratina Abu Dhabi Power Corporation (ADPower) e la società giapponese Marubeni Corporation hanno annunciato la formazione di un consorzio per sviluppare il progetto Fujairah F3 Independent power producer (Ipp), ossia la più potente centrale termoelettrica degli Emirati Arabi Uniti. L'impianto sarà in grado di generare energia elettrica per circa 380 mila utenze domestiche. La produzione dovrebbe cominciare nel 2022, con la centrale operativa a pieno regime dall’anno successivo. (Res)