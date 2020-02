Venezuela: Maduro annuncia esercitazioni militari permanenti e "a sorpresa"

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato l'avvio di una stagione di esercitazioni militari da tenersi in qualsiasi momento della giornata e con tempi di annuncio molto ridotti. "Annuncio che le esercitazioni militari 'Scudo bolivariano 2020'", le manovre tenute nello scorso fine settimana, "rimarranno in attività, e con una sorpresa. A partire da oggi non avviseremo il giorno dell'esercitazione, né la zona". ha detto il presidente nel corso di un incontro con vertici militari. Una iniziativa che verrà resa "permanente per garantire la felicità della pace", ha aggiunto Maduro spiegando che in Venezuela "non vogliamo la guerra, non vogliamo la violenza, non vogliamo il terrorismo, ma non abbiamo paura del combattimento". (segue) (Brb)