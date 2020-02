Venezuela: Maduro annuncia esercitazioni militari permanenti e "a sorpresa" (2)

- Le azioni verranno annunciate "ore prima" di iniziare, ai capi dei battaglioni della Fanb (Forza armata nazionale bolivariana) e della Milizia, il corpo civile integrato alla gerarchia militare. "A partire da oggi non annunceremo il giorno, ma solo poche ore prima i capi riceveranno l'ordine operativo per attivare tutta la forza militare, della Milizia e della polizia, in esercizi che possono avviarsi anche nelle prime ore della mattinata", ha avvertito Maduro nel discorso tenuto presso il ministero della Difesa. A titolo di "esempio", il capo dello stato ha spiegato che in caso di manovre a sorpresa alle due della mattina, il ministro della Difesa, Vladimir Padrino Lopez "apparirà per spiegare" ai cittadini che la presenza di truppe nella zona è dovuto ad esercitazioni con determinate caratteristiche. (segue) (Brb)