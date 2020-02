Venezuela: Maduro annuncia esercitazioni militari permanenti e "a sorpresa" (5)

- La condotta sin qui tenuta dalle Forze armate stata considerata uno degli elementi decisivi nella tenuta del governo Maduro, più di un anno dopo l'avvio dell'azione di Juan Guaidò, autoproclamato presidente "ad interim" del paese. L'oppositore è ieri tornato a chiedere ai militari di unirsi alla battaglia per restituire al Venezuela “stabilità, benessere, sovranità e libertà”. “Militari del Venezuela: la transizione è inevitabile. Abbiamo il sostegno del mondo", si legge in una nota diffusa dal Centro di comunicazione nazionale. “La dittatura vi ha ingannato ancora una volta. Il regime di Nicolas Maduro vi ha fatto credere che la pressione internazionale va diminuendo (…). La verità è che la dittatura è completamente isolata e non potrà ripristinare le sue relazioni con i paesi che giorno per giorno di uniscono alla causa venezuelana”, recita la nota. “Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai militari. Contiamo su di voi per far tornare in Venezuela progresso, stabilità, benessere, sovranità e libertà. Ai vertici militari assicuriamo che la transizione è inevitabile, indipendentemente dal volere della dittatura. Dipende da voi se questa transizione sarà o meno traumatica”. (segue) (Brb)