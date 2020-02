Venezuela: Maduro annuncia esercitazioni militari permanenti e "a sorpresa" (6)

- D'altro canto non mancano le denunce di militari che avrebbero messo a repentaglio la loro incolumità per aver deciso di lasciare Maduro. La deputata venezuelana Adriana Pichardo ha denunciato via Twitter la scomparsa del generale Raul Isaias Baduel e del colonnello Oswaldo Garcia Palomo. Secondo quanto scritto dalla parlamentare, i due, già “ingiustamente detenuti” nel carcere di massima sicurezza di Fuerte Tiuna, sono stati prelevati e trasferiti in un luogo sconosciuto. Anche Andreina ed Emilio Baduel, figli di Raul, hanno presentato la stessa denuncia sui loro profili social. Andreina ha definito quello del padre un “sequestro”. Emilio, su Instagram, ha sostenuto che i due sono stati “prelevati con la violenza nella notte del 14 febbraio” e che da allora non se ne hanno notizie. Emilio Baduel ha aggiunto di ritenere responsabili delle loro vite “la narcotirannia di Maduro”. (segue) (Brb)