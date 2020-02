Venezuela: Maduro annuncia esercitazioni militari permanenti e "a sorpresa" (7)

- Baduel è stato un generale dell’Esercito e ha ricoperto il ruolo di ministro della Difesa nel 2006-2007, finché espresse dissenso sulla nuova costituzione venezuelana ed entrò in disaccordo con l’allora presidente Hugo Chavez. Nel 2008 gli vennero contestate malversazioni di fondi durante il suo incarico ministeriale e nel 2009 fu arrestato dopo essersi rifiutato di comparire davanti al tribunale. In libertà vigilata dal 2015, è stato successivamente arrestato più volte con l’accusa di aver violato i termini della libertà vigilata. Garcia Palomo, ex ufficiale della Guardia nazionale bolivariana, è stato arrestato l’anno scorso per la presunta partecipazione al colpo di Stato dell’agosto 2018 contro il presidente Nicolas Maduro e secondo il governo ha ammesso le sue responsabilità. (Brb)