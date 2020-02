Regione Lazio: Massimiliano Maselli (Fd'I) nuovo vice presidente commissione Sviluppo economico

- Il consigliere regionale del Lazio Massimiliano Maselli (Fratelli d'Italia) è il nuovo vice presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione del Consiglio regionale del Lazio con 8 voti a favore e una scheda bianca. Alla seduta, la prima sotto la presidenza di Marietta Tidei (Gruppo misto) che ha sostituito proprio il dimissionario Maselli dopo il suo ingresso nel gruppo Fratelli d'Italia che ha scelto di non presiedere alcuna commissione, hanno partecipato, oltre a Tidei e Maselli, i consiglieri del Pd Michela Califano, Enrico Maria Forte, Marta Leonori, Emiliano Minnucci (in sostituzione di Sara Battisti), Giancarlo Righini (Fd'I) e le pentastellate Roberta Lombardi e Francesca De Vito, vice presidente della commissione. Lo rende noto il consiglio regionale del Lazio. (Com)