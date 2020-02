Libia: Commissione Ue, su guida nuova missione non è esclusa alcuna ipotesi

- La Commissione europea non esclude alcuna ipotesi circa la guida della nuova missione di controllo dell'embargo di armi verso la Libia nata dalla fine della operazione Eunavfor Med, Sophia. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Virginie Battu-Henriksson, rispondendo a chi le ha chiesto se la guida continuerà ad essere italiana. "Ieri abbiamo raggiunto un accordo politico su qualcosa che è stata definita chiaramente una nuova operazione. Come funzionerà, è qualcosa che deve essere ancora finalizzato. Stiamo parlando di una nuova operazione, quindi non possiamo escludere ora nessuna opzione", ha detto. Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea riunito ieri a Bruxelles ha deciso che la missione europea Sophia cesserà di esistere il 20 marzo prossimo e che verrà creata una nuova operazione navale, aerea e satellitare per impedire l’ingresso di nuove armi in Libia. Tre sono le novità principali decise dai capi della diplomazia dell’Ue: gli assetti navali torneranno in mare ma non davanti alle coste della Tripolitania, bensì davanti alla Cirenaica del generale Khalifa Haftar; per la prima volta si parla dell’esistenza di possibile pull factor, cioè un fattore di attrazione dei migranti dovuto alla presenza di navi militari europee davanti alle coste libiche; oltre alla sorveglianza navale, i ministri europei hanno concordato sulla necessità di una sorveglianza terrestre ai confini della Libia.(Beb)