Antisemitismo: Mauri (Pd), tolleranza zero contro responsabili

- In Piemonte continuano a ripetersi episodi di insulti e intimidazioni antisemite, "ancora scritte vergognose sono apparse oggi vicino all'appartamento della figlia di un partigiano, che era già stata vittima di attacchi antisemiti lo scorso 30 gennaio". Lo scrive in una nota il viceministro dell'Interno Matteo Mauri. "Contro questi atti inaccettabili la reazione dello Stato sarà ancora più determinata. Serve tolleranza zero – sottolinea -. Non intendiamo fare passi indietro contro il pericoloso clima di odio che si sta diffondendo e le Forze dell'ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili. Chi si macchia di queste azioni deve essere punito con la massima severità".(Com)