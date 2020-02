Prescrizione: Taverna, Stato cura malattia corruzione, dispiace che per qualcuno medicina è troppo amara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato, Paola Taverna (M5s), è intervenuta questa mattina alla conferenza stampa "Uniti contro la corruzione a un anno dalla promulgazione della legge spazzacorrotti" e, pur non dicendolo, è tornata sulla polemica sulla prescrizione. "Lo Stato - ha sottolineato - si fa carico di prendersi cura di questa malattia che è la corruzione. Se per qualcuno la medicina è troppo amara ci dispiace per loro". "La giustizia - ha aggiunto - non può ancora nel 2020 essere utilizzata come campo di battaglia, pensavamo fosse finita l'epoca dei personalismi". (Rer)