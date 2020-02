Repubblica Dominicana: nuove elezioni amministrative fissate al 15 marzo (2)

- Il Consiglio elettorale centrale (Jce) della Repubblica Dominicana ha sospeso le elezioni amministrative programmate per domenica 16 febbraio nel paese a causa dei numerosi inconvenienti riscontrati nel sistema automatizzato di voto, che avevano impedito a molti elettori di esercitare il loro diritto a votare. La sospensione è stata decisa in una riunione plenaria presieduta dal giudice Julio Cesar Castanos Guzman. Il presidente del Consiglio elettorale ha comunicato la decisione in un incontro con i rappresentanti dei partiti e della magistratura. Ha annunciato, inoltre, l’apertura di un’indagine approfondita per accertare l’origine dei problemi. Castanos ha precisato che il voto manuale stava procedendo regolarmente ma che, dopo una serie di consultazioni, è stata ritenuta opportuna l’interruzione. (segue) (Mec)