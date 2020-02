Municipio Roma X: pubblicato avviso per corso per tutori di minori stranieri non accompagnati

Roma, 18 feb 12:16 - (Agenzia Nova) - È pubblico l'avviso relativo al "Corso per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati" del Municipio X. L'iniziativa è nata in commissione Pari opportunità ed è frutto di un accordo con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio. La preselezione per partecipare al corso di formazione e aggiornamento della figura del tutore volontario secondo la Legge 47/2017 si svolgerà presso strutture che saranno individuate dall'assessorato alle Politiche sociali ed educative nel territorio del Municipio X di Roma Capitale. Le principali funzioni cui è preposto il tutore volontario, si legge nel comunicato del Municipio X, sono: "svolgere il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale; perseguire il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione; promuovere il benessere psico-fisico della persona di minore età; vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni; vigilare sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; amministrare l'eventuale patrimonio della persona di minore età".