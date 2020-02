Municipio Roma X: pubblicato avviso per corso per tutori di minori stranieri non accompagnati (2)

- Il corso è rivolto a tutti i cittadini di cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, residenti nella Regione Lazio, di età non inferiore ai 25 anni, in possesso del diploma di scuola superiore. L'ufficio del Garante disciplinerà l'organizzazione e la realizzazione per la migliore predisposizione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del corso, secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regine Lazio e l'Istituto di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo. "La procedura di selezione dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati si compone di tre fasi: la preselezione, la formazione e l'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari", si legge ancora nella nota. "La formazione avviene tramite la partecipazione al corso, formulato in tre moduli di studio: modulo fenomenologico con analisi dei dati sugli arrivi e sulla presenza di MSNA in Italia secondi i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e altri elementi necessari; modulo giuridico sullo studio delle norme della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e altre normative necessarie e svolgere il ruolo di tutore per il rilascio del permesso di soggiorno, o richiesta di protezione internazionale; modulo psico-socio sanitario che serve per l'identificazione dei bisogni della persona minorenne". Tutte le informazioni sul sito del Municipio X. (Com)