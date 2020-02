Università: Zingaretti a Sapienza, coronavirus dimostra centralità scienza, anche contro virus odio serve cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dell'università la Sapienza di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dell'Università e ricerca, Gaetano Manfredi. Zingaretti, durante il suo intervento, ha tenuto a sottolineare che "di fronte a un grande pericolo come il coronavirus, che suscita in tutto il mondo ansia e paura, la comunità internazionale si è rivolta alla scienza: qui in Italia, all'istituto Spallanzani che è una grande eccellenza per il nostro Paese". Questo per ribadire - ha detto Zingaretti - "la centralità della scienza e della formazione universitaria. L'università diffonde cultura e pensiero critico. In altri campi, c'è un 'virus' diverso che è quello della cultura dell'odio. Per fare fronte a questo, serve la cultura, la conoscenza", ha concluso il governatore. (Rer)