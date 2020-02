Donbass: giornalista olandese smentisce i risultati delle indagini sull'abbattimento dell'MH17

- Nelle indagini condotte dalla squadra investigativa congiunta (Jit), che opera nei Paesi Bassi, sull'abbattimento dell’MH17 di Malaysian Airlines avvenuto nel 2014 ci sono delle carenze, dati incoerenti e materiali andati perduti. È quanto dichiarato dal giornalista olandese Max van der Werff, che si definisce un esperto in merito all’incidente che ha coinvolto l’aereo abbattuto mentre sorvolava i cieli del Donbass. In un articolo che ha pubblicato sul suo sito Web, Werff ha analizzato il contenuto di quattro documenti del Jit. Fra questi figura una lettera del settembre 2016 del Servizio d'informazione e di indagine militare olandese (Mivd) indirizzata al pubblico ministero presso la Procura nazionale contro il terrorismo in cui si evidenzia che il Mivd non è riuscito a individuare alcun sistema missilistico Buk, né dalla parte russa né da quella ucraina, dislocato a una portata tale da poter abbattere l’aereo. Secondo le informazioni presentate nella lettera, le coordinate esatte di tutti gli 11 complessi missilistici di difesa aerea Buk nella regione - otto ucraini e tre russi - indicano che non erano in grado di abbattere l’aereo. Secondo i documenti in questione, il sistema missilistico Buk ucraino più vicino si trovava a 66 chilometri (41 miglia) dal volo MH17 della Malaysia Airlines, mentre quello russo a 106 chilometri. La portata dei Buk-M1 è di 42 chilometri. (segue) (Rum)