Donbass: giornalista olandese smentisce i risultati delle indagini sull'abbattimento dell'MH17 (2)

- I riscontri presentati da van der Werff hanno provocato la reazione positiva del portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo cui le indagini condotte dal giornalista confermano la posizione più volte espressa dalla Russia in merito alla vicenda. "Come sapete, alla Russia non è stato concesso di unirsi al Jit, quindi siamo sempre stati scettici e sospettosi in merito alle conclusioni tratte troppo presto e non basate su un approccio serio", ha detto Peskov. Le autorità di Kiev hanno incolpato per l'abbattimento del velivolo le milizie filorusse attive nell’area orientale dell’Ucraina che, tuttavia, hanno sempre smentito di essere in possesso di sistemi missilistici in grado di abbattere un aereo che volava a quell’altitudine. A livello internazionale emergono comunque delle perplessità in merito ai documenti presentati da van der Werff, un giornalista che si definisce indipendente ma ritenuto da molti come molto vicino alle istanze russe. (Rum)