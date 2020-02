Milano: terzo blitz in via Gola in poche settimane, sgomberati 4 appartamenti

- Terzo blitz in poche settimane del personale della Questura di Milano in via Gola dopo i fatti di capodanno. Martedì mattina gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Porta Ticinese hanno effettuato una serie di perquisizioni al civico 27 di via Gola all’interno di quattro appartamenti occupati abusivamente. Uno di questi, già sgomberato in precedenza, era stato rioccupato dalla famiglia di K. S., un 22enne componente del duo rapper dei “Gola’s Locos”, indagato con altre otto persone per i disordini con i vigili del fuoco. Nel corso dei controlli sono stati liberati altri tre alloggi in cui abitavano illegalmente rispettivamente un algerino e un tunisino, un marocchino e un altro marocchino. In ogni appartamento è stato ritrovato un pitbull. I quattro uomini erano sprovvisti dei documenti quindi sono stati accompagnati in via Fatebenefratelli per essere foto-segnalati. All'esito delle perquisizioni non è stata trovata droga. (Rem)