Coronavirus: rettore Università "La Sapienza", vicini a comunità cinese

- Il rettore dell'Università "La Sapienza" di Roma Eugenio Gaudio, durante la sua prolusione, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 ha espresso vicinanza e amicizia alla comunità cinese, ricordando che "uno degli assi strategici per il processo di internazionalizzazione è stato quello con la Cina nel quadro del progetto della Nuova Via della Seta". Nel 2018 a Wuhan"è stato inaugurato l'Istituto italo cinese de La Sapienza con la Zhongnan University of Economics and Law", ha ricordato, accompagnato da un lungo applauso da parte della platea dell'Aula magna del Rettorato. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'Università e ricerca Gaetano Manfredi.(Rer)