Trasporto aereo: Bulgaria, compagnia di bandiera avvia partnership con Qatar Airways

- La compagnia aerea Bulgaria Air ha firmato un accordo per la partnership nel code sharing (accordo tra linee aeree nel quale un vettore commercializza un servizio e pone il suo codice sui voli di un altro vettore) con la Qatar Airways. Lo rende noto la compagnia di bandiera della Bulgaria tramite un comunicato stampa. "La nostra collaborazione con Bulgaria Air rientra in una serie di partnership che abbiamo annunciato di recente con compagnie di tutto il mondo, a dimostrazione del nostro impegno per lavorare con i colleghi di altri vettori", ha dichiarato il direttore esecutivo di Qatar Airways, Akbar Al Baker. "Questo cooperazione è parte della nostra strategia di sviluppo nel lungo termine e siamo felici di dare il benvenuto a bordo dei nostri velivoli ai passeggeri di Qatar Airways", ha dichiarato il direttore esecutivo di Bulgaria Air, Hristo Todorov. Secondo il comunicato, l'accordo di partnership con Qatar Airways è un altro passo verso l'ampliamento del portafogli di destinazioni per la compagnia aerea di bandiera bulgara.(Bus)