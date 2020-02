Armenia: referendum costituzionale, registrato gruppo d'iniziativa a favore del "No"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale dell’Armenia ha ricevuto una richiesta di registrazione di un gruppo d’iniziativa a sostegno del “No” in vista del referendum costituzionale che si terrà ad aprile. In precedenza, l'avvocato Ruben Melikyan, cofondatore della Ong Path of Law, ex difensore civico dell’Artsakh (l’ex repubblica del Nagorno-Karabakh, il regime de facto che controlla la regione) ed ex viceministro della Giustizia dell'Armenia, ha espresso l'intenzione di avviare un gruppo elettorale a favore del “No”. Il gruppo di Melikyan comprende, tra gli altri, Gohar Meloyan, Arsen Babayan, Elinar Vardanyan, Tigran Atanesyan, Astghik Matevosyan, Artak Asatryan, Siranush Sahakyan, Anahit Sargsyan e Arsen Mkrtchyan. Il gruppo d’iniziativa a sostegno del “Si” è guidato dal partito del Contratto civile, la forza di governo che ha promosso il referendum. Il 5 aprile i cittadini armeni saranno chiamati a esprimersi sulla permanenza in carica del presidente della Corte costituzionale Hrayr Tovmasyan, così come della maggior parte degli altri giudici nominati in base al precedente ordinamento costituzionale. (Res)