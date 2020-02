Ucraina: esperti Fondo monetario internazionale a breve in visita a Kiev

- Una squadra di esperti del Fondo monetario internazionale (Fmi) si recherà in visita a Kiev per discutere di politiche tecniche volte a conseguire la crescita e la stabilità economica dell’Ucraina. Lo ha affermato il rappresentante permanente dell’Fmi in Ucraina, Gosta Ljungman, ripreso dall’emittente televisiva “112”. Come emerso in precedenza, la Banca nazionale dell’Ucraina attende il completamento a breve delle discussioni sul nuovo programma di assistenza con l’Fmi, vincolato all’adozione di specifiche normative in materia di riforme economiche da parte del parlamento di Kiev. (Res)