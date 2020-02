Ue-India: incontro informale ministri Esteri in vista del prossimo vertice

- Il multilateralismo, l’ordine globale basato sulle regole, il cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente, la politica estera e la sicurezza regionale, il commercio e gli investimenti, la modernizzazione sostenibile e la connettività sono stati i principali temi dell’incontro informale che si è svolto ieri a Bruxelles tra i ministeri degli Esteri dell’Ue, riuniti nel Consiglio affari esteri (Cae), e l’indiano Subrahmanyam Jaishankar. Lo riferisce il servizio stampa del Consiglio europeo. L’incontro è stato organizzato in vista del prossimo vertice Ue-India, il quindicesimo, che dovrebbe tenersi, sempre a Bruxelles, il 13 marzo. Jaishankar, riferisce un comunicato del suo ministero, è stato invitato da Josep Borrell, Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per la prima volta dall’insediamento della nuova Commissione europea, a dicembre. Le parti, “le più grandi democrazie del mondo”, prosegue la nota, si aspettano di approfondire il loro impegno, in particolare su priorità comuni come la questione del clima, la salvaguardia del multilateralismo, la cooperazione nella difesa e nella sicurezza, la connettività, l’economia digitale, il commercio e gli investimenti. (segue) (Beb)