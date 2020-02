Algeria: 62 assistenti di volo della compagnia di bandiera sospesi dopo lo sciopero

- Sono 62 gli assistenti di volo della compagnia Air Algerie sospesi dal lavoro dopo aver partecipato ieri a uno sciopero non annunciato che ha provocato disturbi al traffico aereo in Algeria. Secondo i media locali, steward e hostess chiedevano all'azienda il raddoppio del loro stipendio. Lo sciopero si è protratto per il secondo giorno consecutivo. Molti passeggeri hanno protestato all'interno dell’aeroporto di Algeri a causa dei ritardi e delle cancellazioni di voli nazionali e internazionali. (Ala)