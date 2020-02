Migranti: De Gregorio-Nugnes-Fattori-Di Marzio, cancellare norma che punisce chi soccorre

- "Apprezziamo le proposte del ministro Lamorgese che forniscono una prima risposta all' osservazione del Presidente sui decreti sicurezza, sulla diminuzione della multe alle Ong, sull'aumento dei casi speciali, sulla necessaria iscrizione all'anagrafe e tanto altro; ma riteniamo che il Parlamento dovrà fare molto di più e molto altro per dare quel segno di discontinuità annunciato in sede di fiducia". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta i senatori De Gregorio, Nugnes, Fattori e Di Marzio. "Punire chi soccorre le persone in mare, per esempio, è una norma improponibile, che va cancellata - hanno proseguito i senatori - Si deve ribadire che l'ordinamento non può sanzionare chi effettua, doverosamente, un soccorso in mare. Confidiamo nell'ascolto e nella collaborazione dei parlamentari di tutti gli schieramenti", hanno concluso i senatori De Gregorio, Nugnes, Fattori e Di Marzio. (Ren)