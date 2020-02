Iraq-Italia: Conte assicura al premier curdo Barzani il fermo sostegno di Roma

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto stamane a Palazzo Chigi il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrur Barzani, cui ha ribadito il fermo sostegno di Roma a favore delle forze Peshmerga e contro il terrorismo. Lo si legge in un comunicato diramato dall’ufficio di Barzani a Erbil, secondo cui il capo del governo italiano ha sottolineato “il forte appoggio dell’Italia al Kurdistan iracheno nella lotta contro lo Stato islamico, in particolare attraverso l’addestramento delle forze Peshmerga”. Nel corso dell’incontro, secondo il comunicato, ha trovato spazio anche il programma di riforme adottato dal Governo regionale curdo per attrarre nuovi investimenti. Barzani ha fatto sapere che proseguirà le consultazioni con l’esecutivo di Roma nelle prossime ore, con gli incontri in programma con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. (segue) (Res)