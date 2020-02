Iraq-Italia: Conte assicura al premier curdo Barzani il fermo sostegno di Roma (2)

- “Sono molto felice di aver incontrato oggi a Roma il presidente del Consiglio Conte. Ho colto l’opportunità per ringraziare l’Italia per il suo sostegno alle forze Peshmerga nella lotta contro il terrorismo. Lo Stato islamico continua a costituire una seria minaccia e dobbiamo portare avanti i nostri sforzi per contenerlo”, ha indicato Barzani al termine dell’incontro. “Ho anche confermato la nostra disponibilità a rafforzare i rapporti commerciali nei prossimi anni e a presentare opportunità d’investimento ai nostri amici italiani. Tale auspicio, secondo il comunicato diramato da Erbil, è stato espresso anche dal presidente del Consiglio Conte. (Res)