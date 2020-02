Giustizia: Bonafede, mai risposto ad attacchi personali

- Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a margine dell'evento al Senato "Uniti contro la corruzione" è tornato sulla polemica con Italia viva sul tema della prescrizione e sulla mozione di sfiducia che il partito di Matteo Renzi vorrebbe presentare nei suoi confronti . "Non è una gara tra me ed altre persone - ha spiegato -. La questione non è personale, nonostante gli attacchi non ho mai risposto. Io rispetto le opinioni di tutti, non posso interpretare le dichiarazioni di altre forze politiche". Bonafede poi ha ribadito: "Ci sono stati circa dieci tavoli in cui la maggioranza si è riunita, ho dato la mia disponibilità ad accogliere il lodo Conte bis, che evita sacche di impunità. Quella è stata l'intesa nella maggioranza", ha concluso.(Rer)