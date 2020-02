Marino: usuraio minaccia e aggredisce vittima che non riesce a pagare, arrestato

- Ha prestato dei soldi a un commerciante in difficoltà, chiedendo dei tassi di interessi elevatissimi e peggiorando la condizione economica della vittima che, non riuscendo a pagare, veniva anche minacciato e aggredito. E' successo a Marino, dove l'usuraio è stato arrestato dopo una approfondita indagine da parte della Polizia di Stato. C.C., 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per usura e tentata estorsione. L'usuraio, infatti, titolare di un deposito di legnami a Marino, minacciava continuamente la vittima, aggredendola e picchiandola perché non riusciva a pagare il suo debito. In una delle ultime occasioni, il trentenne ha minacciato il commerciante in presenza dei suoi bambini: questo ha spinto la vittima a denunciare l'usuraio e interrompere la spirale di violenza che stava coinvolgendo anche la sua famiglia. I poliziotti hanno quindi organizzato una "consegna controllata di denaro" e durante l'operazione la vittima, "microfonata", nel corso di un incontro con l'usuraio per pagare il suo debito, era continuamente minacciato di essere "perseguitato tutta la vita da gente più pesante... da fantasmi", e di "essere incendiato con una latta di benzina". Gli agenti sono allora intervenuti immediatamente per arrestare il 30enne, condotto presso il carcere di Velletri. (Rer)