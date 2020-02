Marche: ambiente, giovedì ad Ancona conferenza stampa Arpam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì, alle ore 11.30 in sala riunione della direzione generale di Arpa Marche, ad Ancona in via Ruggeri, 5, si terrà una conferenza stampa per presentare le attività svolte nel 2019 da Arpam sulle diverse tematiche ambientali e con focus specifici sulle principali problematiche. Interverranno il direttore generale dell'Arpam Giancarlo Marchetti e i responsabili dei dipartimenti provinciali dell'Agenzia. (Ren)