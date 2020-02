Ucraina: Zelensky, attacco contro Forze armate a Zolote non influenzerà processo negoziale su Donbass

- L’attacco contro le forze armate ucraine di questa mattina è stata una provocazione, che non influenzerà il processo negoziale in corso per la soluzione del conflitto nel Donbass. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uscendo dalla riunione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza (Nsdc). Zelensky ha parlato dell’attacco avvenuto presso le postazioni dell’esercito ucraino a Zolote, da parte delle milizie della autoproclamata repubblica di Luhansk. “Voglio assicurarvi che abbiamo un esercito forte, che ha risposto alle provocazioni. La situazione è ora completamente sotto controllo”, ha detto Zelensky. Il presidente si è poi detto sicuro che “questa provocazione non cambierà il percorso di dialogo intrapreso, perché solo un esercito forte può sedere al tavolo negoziale”. (segue) (Res)