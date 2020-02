Bolivia: elezioni generali, candidatura Evo Morales ancora sotto osservazione

- Il Tribunale supremo elettorale (Tse) delle Bolivia ha annunciato che continuerà a sottoporre a un processo di “attenta analisi” la candidatura dell’ex presidente Evo Morales e altre 12 candidature in vista delle elezioni generali del 3 maggio. In un comunicato diffuso ieri sera, il Tse ha reso noto di avere validato 1.278 candidature su 2.107 presentate. Il Tse “ha deciso di analizzare a fondo i 13 casi per i quali sono stati presentati uno o più ricorsi o che richiedono un’analisi più dettagliata dei requisiti presentati”, si legge nel comunicato. Lo stato delle 13 candidature sotto osservazione sarà reso noto “il prima possibile”. Tra le candidature impugnate c'è anche quella del candidato alla presidenza per il Movimento al socialismo (Mas), il partito di Evo Morales, Luis Arce. (segue) (Brb)