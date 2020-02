Bolivia: elezioni generali, candidatura Evo Morales ancora sotto osservazione (2)

- Nel frattempo il candidato del Mas si conferma in testa all'ultimo sondaggio realizzato in vista delle presidenziali boliviane di maggio. Luis Arce, ex ministro delle Finanze dei governi Morales, vanta un 31,6 per cento, contro il 17,1 per cento dell'ex presidente Carlos Mesa, che si conferma - seppur di poco - capofila delle candidature di centrodestra. Al terzo posto, nel sondaggio realizzato dall'impresa CiesMori, si trova l'attuale presidente ad interim, Jeanine Anez, con il 16,5 per cento dei favori. (segue) (Brb)