Bolivia: elezioni generali, candidatura Evo Morales ancora sotto osservazione (4)

- Alla corsa per la presidenza si sono iscritti otto candidati. Il Mas schiera come detto il binomio composto dall'ex ministro delle Finanze Luis Arce e dall'ex ministro degli Esteri David Choquenhuanca. Un "ticket" deciso nel corso di una riunione tenuta a Buenos Aires alla presenza di Morales, che nella capitale argentina gode dello status di rifugiato politico, e dei vertici del Mas. La decisione di Morales ha dovuto superare la resistenze espresse dalla base del partito che, in un primo momento sperava nella candidatura di Choquenhuanca e di Andronico Rodriguez, giovane leader con ampio seguito nelle fasce più popolari, come vice. (segue) (Brb)