Roma: controlli alle frutterie, sanzionate 150 attività commerciali

- I controlli a tappeto sulle frutterie a Roma hanno permesso di rilevare 150 irregolarità, elevando altrettante contestazioni, su un complessivo di 180 controlli effettuati in pochi giorni dagli agenti del Comando generale della Polizia locale di Roma Capitale. Tra le irregolarità più frequenti risulta il mancato rispetto delle norme sulle occupazioni di suolo pubblico, irregolarità edilizie e altre difformità relativi ai titoli autorizzativi. Nel solo territorio del XIV Municipio sono state oltre 30 le violazioni registrate. In uno degli ultimi interventi eseguiti nei giorni scorsi nel quartiere di Primavalle, gli agenti del Gruppo Monte Mario hanno riscontrato irregolarità in 4 attività di frutterie e minimarket, tutte gestite da un cittadino del Bangladesh di 45 anni. Occupazione ed esposizione irregolare della merce sul suolo pubblico e non solo: tra gli illeciti anche l'assenza di etichette indicanti la provenienza e la tracciabilità degli alimenti e la distribuzione di sacchetti in plastica, non a norma. Il gestore è stato multato per un ammontare di oltre 17 mila euro. Gli agenti hanno anche sequestrato oltre 4 quintali di prodotti ortofrutticoli e 4630 sacchetti in plastica. Tutti gli alimenti sono stati devoluti ad un istituto impegnato in forme di assistenza e volontariato.(Rer)