Albania: opposizione applaude risultato Conferenza donatori a fa appello a "trasparenza sui fondi"

- L'opposizione albanese ha accolto con favore i risultati della Conferenza dei donatori internazionali, riunita ieri a Bruxelles per sostenere gli sforzi di ricostruzione dell'Albania dopo il potente terremoto che ha colpito il paese lo scorso 26 novembre. In totale, la somma di donazioni, prestiti e finanziamenti è stata di 1,15 miliardi di euro. "Tutte le donazioni internazionali a favore del popolo albanese sono benedette e ben accolte. Ringraziamenti e gratitudine nei confronti di ogni singolo paese, organizzazione e istituzione internazionale che ha dimostrato di essere a fianco dei cittadini albanesi in questi momenti difficili", ha scritto in un post su Facebook, Lulzim Basha, leader del Partito democratico (Pd), principale formazione del centro destra in opposizione. "E' nostro dovere fare tutto il possibile perché questi contributi servano direttamente alle persone che ne hanno bisogno", ha aggiunto Basha, sottolineando che "adesso bisogna subito mettersi al lavoro e che i fondi vengano utilizzati con responsabilità e trasparenza per evitare qualsiasi tipo di abuso". (segue) (Alt)