Albania: opposizione applaude risultato Conferenza donatori a fa appello a "trasparenza sui fondi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa linea anche Monika Kryemadhi, leader del Movimento socialista per l'integrazione (Lsi). "Gli amici sono stati a fianco dell'Albania. A loro va la gratitudine per il contributo offerto a sostegno dei cittadini albanesi e e dell'infrastruttura danneggiata dal terremoto", ha scritto Kryemadhi su Facebook. Anche per il leader del Lsi "è il momento che questo sostegno sia indirizzato il prima possibile alle famiglie le cui abitazioni sono state distrutte", aggiungendo che "ogni euro di aiuto è prezioso e va amministrato con trasparenza e piena responsabilità". I fondi raccolti ieri a Bruxelles hanno superato l'ammontare dei danni, calcolato a circa 1,08 miliardi di euro, secondo un rapporto stilato dalle autorità albanesi assieme agli esperti dell'Unione europea, della Banca mondiale e delle Nazioni Unite. (segue) (Alt)