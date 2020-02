Albania: opposizione applaude risultato Conferenza donatori a fa appello a "trasparenza sui fondi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il paese dell'Unione europea che ha mostrato il maggior grado di generosità nei confronti dell'Albania, con un contributo, pari a 91 milioni di euro. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto alla Conferenza dei donatori per la ricostruzione dell'Albania a Bruxelles, ha spiegato che l'Italia "ha identificato risorse finanziarie per 65 milioni di euro che si aggiungono "ai 21 già esistenti e ad altri cinque che rientrano nel quadro di finanziamenti a progetti di sviluppo per l'anno finanziario corrente". I 91 milioni annunciati da Di Maio sono infatti pari alla metà degli aiuti concessi da tutti i paesi aderenti all'Ue, che si sono attestati a 180 milioni. In totale dalla Commissione europea, dalla Banca europea per gli investimenti e dagli Stati membri arriveranno aiuti per circa 400 milioni di euro. (segue) (Alt)