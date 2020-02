Albania: opposizione applaude risultato Conferenza donatori a fa appello a "trasparenza sui fondi" (4)

- Il premier albanese Edi Rama ha parlato di "un miracolo". Commentando gli 1,15 miliardi di euro raccolti nel quadro della Conferenza dei donatori internazionali, in una conferenza stampa congiunta a Bruxelles con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier albanese ha detto che "si tratta di un avvenimento straordinario. È una situazione in cui a chiunque verrebbe da chiedersi se stia vivendo una magia", ha aggiunto Rama, sottolineando che "nel corso delle discussioni con il mio staff avevamo detto che ottenere già il 50 per cento del denaro necessario sarebbe stato un successo". Nel suo intervento, Rama ha ringraziato in ugual modo tutti i paesi che hanno partecipato alla Conferenza, sottolineando che "indipendentemente dalla somma concessa, tutti hanno messo il loro cuore e la loro solidarietà". (Alt)