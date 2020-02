Siria: al via seconda tornata di consultazioni Turchia-Russia a Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore dallo scorso 12 gennaio, nelle ultime settimane l’Esercito arabo siriano ha avviato una nuova offensiva con l’obiettivo di riconquistare l’ultimo quadrante del paese rimasto sotto il controllo dei gruppi ribelli. Le forze governative hanno conquistato prima Marrat al Numan, poi Saraqib, due città strategicamente importanti situate sull’autostrada M5, che collega la capitale Damasco ad Aleppo. Questo ha spinto la Turchia a rafforzare la propria presenza militare nell’area inviando uomini e mezzi presso i suoi punti di osservazione nel governatorato di Idlib. Il primo duro scontro tra le parti è avvenuto il 3 febbraio, quando almeno sette militari hanno perso la vita in un bombardamento delle forze governative. Ankara ha risposto prontamente colpendo obiettivi militari delle forze governative nell’area. Successivamente, la Turchia ha accusato la Russia di aver dato il proprio assenso agli attacchi nonostante fosse a conoscenza dei movimenti delle truppe turche in Siria (circostanza tuttavia negata da Mosca). Il secondo scontro è di lunedì 10 febbraio: cinque militari turchi hanno perso la vita in un nuovo attacco delle forze governative a Idlib. La risposta di Ankara è stata in questo caso ancor più dura, con 115 obiettivi presi di mira e 101 distrutti, e con l’abbattimento di un elicottero militare delle forze di Assad. Secondo il ministero della Difesa di Ankara, tra le fila siriane vi sarebbero centinaia di vittime. Al momento la situazione resta estremamente tesa. (Res)