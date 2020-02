Bangladesh-Nepal: ministro Esteri nepalese Gyawali in visita a Dacca

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Pradeep Kumar Gyawali, è giunto ieri in Bangladesh per una visita ufficiale, su invito dell’omologo bengalese, Abul Kalam Abdul Momen. L’esponente del governo nepalese è accompagnato dal sottosegretario agli Esteri Yagya Bahadur Hamal, dal sottosegretario al Commercio Nabaraj Dhakal e dal sottosegretario all’Energia, risorse idriche e irrigazione Prabin Aryal. I due ministri degli Esteri esamineranno i vari aspetti della relazione bilaterale, con particolare riferimento all’energia, al commercio, alla connettività e al turismo; inoltre scambieranno opinioni su questioni regionali e globali di comune interesse. Gyawali pronuncerà un discorso all’Istituto del Bangladesh per gli studi internazionali e strategici (Biiss) sulle relazioni bilaterali e sulla cooperazione sud-asiatica. Il rientro in patria è previsto per domani, 19 febbraio. (segue) (Inn)