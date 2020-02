Bangladesh-Nepal: ministro Esteri nepalese Gyawali in visita a Dacca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i probabili argomenti di confronto tra Gyawali e Momen ci sono l’Accordo commerciale preferenziale, di cui si attendeva la firma a novembre, in occasione della visita in Nepal del presidente bengalese, Mohammad Abdul Hamid, e l’Accordo sui veicoli a motori tra Bangladesh, Bhutan, India e Nepal (Bbin), per il quale manca solo la ratifica del Bhutan: la camera bassa bhutanese ha approvato l’intesa nel 2016, ma la camera alta ha poi votato contro. Un altro tema rilevante è quello del commercio transfrontaliero di energia elettrica: il Bangladesh punta a importare dal Nepal 9.000 megawatt di elettricità entro il 2040. A questo scopo è necessario costruire linee di trasmissione, selezionare dei progetti, promuovere investimenti. (Inn)