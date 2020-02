Droga: coltivava marijuana in casa, 1 arresto nel Bolognese

- I carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli (Bo) hanno arrestato un 57enne italiano, già noto alle Forze dell'ordine, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Il soggetto è stato identificato durante servizio di controllo del territorio mentre si trovava al volante di un autocarro. Durante l’ispezione veicolare, il 57enne è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana. Il conducente si è rifiutato di sottoporsi alle analisi del sangue per rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti ed è stato quindi denunciato. I militari hanno quindi condotto accertamenti nella sua abitazione di Castel del Rio (Bo). All’interno di un fienile in uso al 57enne, i carabinieri hanno trovato un laboratorio per la produzione, la pesatura e il confezionamento della marijuana. Durante le operazioni di perquisizione, sono stati sequestrati quasi 300 grammi tra marijuana e hashish, 49 piantine di cannabis e un bilancino di precisione. Dopo aver trascorso la notte agli arresti domiciliari, il soggetto è stato tradotto nel Tribunale di Bologna. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato. (Ren)