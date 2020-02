Sanità Lazio: Vincenzi (Pd), mille infermieri assunti è segno di buon lavoro della Regione

- La notizia relativa all'assunzione di oltre mille infermieri nelle strutture sanitarie del Lazio dimostra che "la Regione Lazio continua il buon lavoro per il rilancio del suo sistema sanitario". Lo sostiene in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale. "Dopo l'uscita dal commissariamento della sanità adesso è il momento di intervenire con le nuove politiche delle risorse umane: 1.040 unità infermieristiche, tra vincitori di concorso e scorrimento delle graduatorie, che andranno a rafforzare i presidi sanitari in tutta la regione, da Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, fino ai grandi ospedali di Roma e provincia. Davvero un bel segnale - conclude Vincenzi - per accrescere il benessere e la qualità dell'assistenza per i nostri cittadini". (Com)