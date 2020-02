Sudafrica: Kumba Iron Ore registra aumento fatturato annuo del 41 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 la compagnia mineraria del Sudafrica Kumba Iron Ore ha registrato un fatturato annuo di 64,3 miliardi di rand (4,2 miliardi di dollari), in aumento del 41 per cento rispetto ai 45,7 miliardi di rand dell'anno precedente. Lo ha riferito ai media locali la compagnia, precisando che il prezzo dell'utile per azione (Heps) è salito a 50, 88 rand rispetto ai 30,28 rand del 2018. Secondo il gruppo, parte di Anglo American, la crescita economica è stata sostenuta dall'aumento dei prezzi del ferro e da un tasso di cambio più debole dal rand al dollaro. "Le nostre prestazioni finanziarie riflettono i vantaggi di un aumento dei prezzi del minerale di ferro, migliori efficienze e ulteriori risparmi sui costi in previsione, che ha attutito l'impatto delle sfide operative affrontate durante il periodo", ha affermato l'amministratore delegato di Kumba, Themba Mkhwanazi. In questo contesto positivo, la compagnia ha tuttavia segnalato una riduzione della produzione del 2 per cento sul periodo considerato: nel 2019 Kumba ha prodotto 42,4 milioni di tonnellate di ferro rispetto a 43,1 milioni di tonnellate del 2018, soprattutto a causa dei costi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.(Res)