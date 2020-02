Difesa: Cipro, ministro francese Parly a Nicosia incontra presidente Anastasiades

- Il ministro delle Forze armate francesi, Florence Parly, ha incontrato oggi a Nicosia il presidente cipriota Nicos Anastasiades e il ministro della Difesa Savvas Angelides, riaffermando la solidarietà di Parigi nei confronti di Nicosia e la determinazione ad assicurare il rispetto del diritto internazionale marittimo nel Mediterraneo orientale. Oltre alla situazione della sicurezza nel Mediterraneo orientale, il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore della difesa è stato un altro tema centrale nei colloqui della Parly a Nicosia, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Cyprus Mail". Anastasiades avrebbe ringraziato il ministro francese per il sostegno di Parigi "sia negli sforzi per trovare una soluzione alla questione cipriota che per la cooperazione nella difesa". (segue) (Res)