Ungheria: opposizione si rivolge a Corte costituzionale su modifiche regolamenti parlamentari

- I partiti di opposizione ungheresi si sono rivolti alla Corte costituzionale con la richiesta di annullamento dei nuovi regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea nazionale. Lo hanno dichiarato in conferenza stampa i rappresentanti di Dialogo per l'Ungheria (Parbeszed), del Partito socialista (Mszp), dalla Coalizione democratica (Dk), di Jobbik, dei Verdi (Lmp) e del Partito liberale. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", tutti sono d'accordo nell'accusare il governo e la maggioranza parlamentare di voler intimidire e mettere il bavaglio all'opposizione. Timea Szabo (Parbeszed), spiega che "l'opposizione unita" non indietreggerà, bensì continuerà a "rappresentare gli interessi della gente". Szabo ritiene molto problematiche, perché arbitrarie, le nuove regole disciplinari. Esse consentono al presidente dell'aula di punire i parlamentari senza che questi abbiano la possibilità di fare appello. Ci sono inoltre discutibili restrizioni al diritto di voto. "Voglio che il parlamento torni ad essere un istituzione rispettabile, ma questo richiede di poter esercitare i diritti parlamentari e che il governo prenda sul serio il lavoro del legislatore", ha spiegato Gergely Arato (Dk). (Vap)