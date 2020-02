Edilizia: cresce mercato immobili di pregio a Roma, nuove costruzioni hanno concept su misura

- Anche se i valori di mercato delle abitazioni romane continuano a diminuire, sebbene con minore intensità rispetto agli anni più acuti della crisi, nell'ultimo anno si rileva un lieve recupero per le abitazioni di lusso nuove, pari a una crescita dello +1,2 per cento per le zone di pregio e di uno +0,8 per cento per le aree centrali tenendo conto del rapporto tra il primo e il secondo semestre 2019. È quanto emerge dal nuovo report di Nomisma sul mercato immobiliare residenziale della Capitale presentato oggi presso la sede dell'Ance Roma - Acer, Associazione costruttori di Roma e provincia. "Appare verosimile che, come rilevato in altre grandi città - ha spiegato Luca Dondi dall'Orologio, amministratore delegato di Nomisma - il segmento di pregio si comporta da anticipatore della ripresa del mercato immobiliare di Roma che, ancora oggi, nel complesso sconta un ritardo rispetto ad altri contesti". (segue) (Rer)