Edilizia: cresce mercato immobili di pregio a Roma, nuove costruzioni hanno concept su misura (2)

- Le aree di pregio della Capitale oggi si collocano nel centro storico e nei quartieri residenziali delle zone semicentrali. Queste ultime hanno un preciso profilo: quartieri residenziali verdi, con vista panoramica, vicini ai servizi o alla rete di trasporto pubblico. Nelle zone centrali il mercato è alimentato da una domanda di acquisto a uso familiare, prima casa o sostituzione, e da una componente di investimento interessata a immobili di piccole e medie dimensioni di prestigio. Esaminando i casi studio degli interventi di pregio di nuova costruzione a Roma, si evidenziano alcune caratteristiche distintive: concept su misura anche per l'interior (con la presenza di terrazze, giardini privati e box auto), architettura e design contemporaneo, facilities in dotazione (domotica), servizi condominiali premium (area fitness, smart concierge, shopping online storage), accessori per il benessere psico-fisico dei residenti, certificazioni di qualità in termini di sostenibilità ambientale. (Rer)